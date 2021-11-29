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Убийство на охоте: смертельное ранение полицейскому нанес начальник одного из райуправлений ГСЧС, начато уголовное производство

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Убийство на охоте: смертельное ранение полицейскому нанес начальник одного из райуправлений ГСЧС, начато уголовное производство
При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту убийства, совершенного по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в воскресенье, 28 ноября 2021 года, вблизи с. Майское Городнянской территориальной громады Черниговского района во время охоты начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области, не убедившись в безопасности выстрелов, из охотничьего ружья ранил в голову сотрудника патрульной полиции, с которым они вместе были на охоте. От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации Черниговской областной больницы.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Четвертого следственного отдела с дислокацией в г.Чернигове территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

Ход расследования областной прокуратурой взят на контроль.

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Топ комментарии

  • Орест Орест
    Водка, охота, мусора и чинуши - гремучая смесь...
  • Рома Маестро
    вертолет ГСЧС не прибыл эвакуировать раненого копа в больницу, т.к. был занят на другом более важном мероприятии....
  • Envoy
    Нет слов . Огненная вода ? Как на "охоте" без этого ? С лосём спутали ?
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