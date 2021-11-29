С сегодняшнего дня на портале "Дія" стали доступны 7 новых социальных услуг: среди нововведений - оформление субсидии и назначение пенсии

Теперь оформить субсидии, назначить или перечислить пенсии, получить справку о страховом и трудовом стаже можно онлайн в "Дії".

Об этом на своей странице в фейсбуке написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, только что презентовали 7 новых социальных услуг. Кроме того, партнеры презентовали программу доступности и безбарьерности, созданную по международным стандартам. Ведь цель команды Минцифры сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев, в частности, людей с инвалидностью и людей старшего возраста.

"Раньше, чтобы оформить субсидию, нужно было идти в ЦПАУ, заполнять заявление, приносить кучу бумажек или даже ехать в райцентр. Сейчас достаточно подать заявление на портале "Дія" и подписать своим КЭП. 30 мин на заполнение заявления в удобное для вас время. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство видов услуг ЖКХ будет продолжаться автоматически, если у вас в течение года ничего не изменилось", - отметил Федоров.

Справки ОК-5 и ОК-7 о трудовом и страховом стаже, выписку из реестра застрахованных лиц и справку о доходах пенсионера можно также получить онлайн — через портал "Дія". Они являются одними из самых востребованных в Украине и ежегодно их выдают около 3 млн. Нужны при оформлении на работу, для назначения пенсии, при начислении больничных, назначении пособия по безработице. Здесь инструкция: https://youtu.be/o4Vp-SCgfZE.

"Дія" уже стала инструментом здоровой коммуникации между человеком и государством. И ее безопасность – наш приоритет. Продолжаем строить цифровое государство и запускать удобные онлайн услуги для украинцев.

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Вместе со мной социальные услуги представили:

Марина Лазебная, Министр социальной политики

Дафина Герчева, Постоянный представитель ПРООН в Украине

Сесилия Круна, Советник, руководитель направления поддержки реформ Посольства Швеции в Украине

Клод Вильд, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Украине

Виктор Лях, Президент Фонда Восточная Европа

Даниил Молчанов, руководитель проекта международной технической помощи USAID/UKAID "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Также министр отметил, что проекты реализует Министерство цифровой трансформации Украины при поддержке проекта "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Проект поддержки "Дія"), внедряемая UNDP Ukraine / ПРООН в Украине при поддержке Швеции, Программа EGAP Фонд Восточная Европа, финансируемая правительством Швейцарии, и при поддержке проекта USAID/UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах и Академии электронного управления Эстонии в рамках проекта EU4DigitalUA: "Интероперабельность, е-услуги и кибербезопасность".