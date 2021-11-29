ГБР молчит о "вагнеровцах" и анонсированном Зеленским "перевороте", зато продуцирует дело против Бутусова, - заявление "ЕС"

Политические репрессии, нарушение принципов свободы слова, уголовные дела в ответ на острые вопросы общества и критику в адрес первого лица - это типичное поведение российской власти, которое недопустимо в Украине.

Об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"Главная цель политических репрессий Зеленского, до сих пор желающего увидеть на переговорах в глазах Путина мир, - дискредитировать тех, кто противостоял Кремлю с первого дня российской агрессии против Украины.

Более восьми лет наша страна противодействует стране-агрессору и отстаивает принципы свободы слова. А украинские защитники на фронте платят большую цену, отстаивая европейский цивилизационный выбор, сделанный Украиной во время Революции Достоинства. В то время как в тылу действующая власть вместо развития европейской интеграции, свободы слова, диалога между властью и журналистами, поведением высшего должностного лица вводит пренебрежительную модель общения со средствами массовой информации, начинает репрессии против неугодных журналистов и свободы слова", - говорится в сообщении.

В политсиле отметили, что окружение Зеленского уже неоднократно осуществляло атаки на свободу слова в Украине.

"Агрессивная реакция представителей власти из-за отсутствия "теплой ванны" по сути стала политикой "Слуг" по отношению к СМИ - начиная от давления на Общественного вещателя с требованием предоставлять монобольшинству увеличенное представительство на эфирах и заканчивая физической агрессией ставленника Зеленского Мецгера по отношению к журналистам", - подчеркнули в обращении.

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"Еще более возмутительно, что дело против главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова возбуждено из-за видео по учениям. Неужели действующая власть на каждое видео в соцсетях, где речь идет о готовности защищать Украину, будет возбуждать дела в ГБР из-за волнений – а не слишком ли наши военные обеспокоили Путина и не слишком ли тщательно мы готовимся к войне со страной-агрессором? В этом контексте у общества вопрос к власти: сколько еще из государственного бюджета будут так щедро финансироваться репрессивные органы, не имеющие ничего общего с правоохранительными?" - добавили в "ЕС".

В политсиле напомнили, что ГБР так и не открыло соответствующее уголовное дело по факту государственной измены из-за слива спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Также ГБР молчит об анонсированном Зеленским "перевороте". Зато продуцирует новые дела против украинских журналистов. Нет сомнения, где сфабрикован этот заказ.

"Европейская Солидарность" отмечает: украинское патриотическое сообщество никогда не предпримет попыток разрушить свободу слова в Украине. Требуем от властей срочно провести расследование и выяснить, кто отдал приказ об открытии абсурдного уголовного дела против журналиста Юрия Бутусова. Зеленский должен наконец-то усвоить, что Украина – не Россия, и здесь узурпация и диктатура не пройдет. Украинцы этого не позволят", - подытожили в "ЕС".

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