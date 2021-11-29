"Зеленский с Коломойским ведут межолигархическую войну против Ахметова", - Гриценко

Вместо втягивания людей в свои межолигархические войны, президент Владимир Зеленский должен твердо и последовательно, как он и обещал, искоренять олигархат и монополизм всюду, во всех сферах, и независимо от фамилий.

Об этом экс-министр обороны Анатолий Гриценко пишет в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ты за кого: за Зеленского или за Ахметова? Такой выбор теперь нам всем навязывает и активно распространяет ботофермами и придворными коммуникаторами Банковая. Только скажешь/напишешь что-то критическое в адрес Зеленского, как сразу налетают сотнями, с одинаковыми под копирку комментами: ты продался Ахметову, подстилка Ахметова, на зарплате у Ахметова...", - отмечает Гриценко.

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Но на самом деле, по его мнению, правильнее и честнее было бы задавать вопросы как есть: ты за Зеленского (с Коломойским) или за Ахметова?

"Но альянс с "правильным" олигархом Зеленский не афиширует и, как показал тот же пресс-марафон, стыдливо умалчивает.

А теперь мои вопросы к Вам:

1) А если мне по барабану, кто из олигархов для Зеленского сегодня правильный или завтра неправильный?

2) А если я считаю олигархию, со всеми ее фамилиями без исключений, – злом и угрозой существованию нашей страны?

3) А если я против любого диктата, любого из олигархов-монополистов – в энергетике, в нефти, в химии или в распределении газа?

4) А если я против всех многомиллиардных сделок олигархата – и Ротердама+, и Укрнефти, и Привата, и облгазов?

5) А если такую ​​позицию имел и держал всегда, еще и тогда, когда Зеленский с олигархами вместе зарабатывал миллионами, и когда веселил их, тоже за немалые деньги, творческими выступлениями на корпоративах, и когда они обменивались платежами по оффшорным счетам, недоплачивая своему государству и своей армии?

6) А если на выборах я всем Вам публично обещал, в случае избрания Президентом, "уничтожить олигархат как класс", независимо от фамилий?

7) Почему теперь от меня кто-то требует занять сторону: мне ближе Коломойский (потому что он сейчас союзник Зеленского) или Ахметов (потому что Зеленский с ним только что поссорился)?" - пишет экс-министр обороны.

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По словам Гриценко, вместо "втягивания людей в свои межолигархические войны, президент Владимир Зеленский должен был бы твердо и последовательно, как он тоже нам с вами обещал, искоренять олигархат и монополизм всюду, во всех сферах и независимо от фамилий - тогда это будет на пользу страны".

"Все остальное, в том числе нынешние игрища в госперевороты, - это неискренне, несистемно, ангажировано, и приведет лишь к ослаблению страны и экономики, и сработает в пользу только врага", - резюмировал Гриценко.