Давление на Бутусова недопустимо, - "Медіарух"

Государственное бюро расследований не должно становиться инструментом для политических расправ. Действия ГБР должны повлечь уголовную ответственность.

Об этом говорится в заявлении всеукраинского профессионального сообщества "Медиарух", опубликованном в Фейсбук журналистом Олегом Базаром, сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы заявления подчеркнули, что статьи Уголовного кодекса, по которым открыли производство после публикации Бутусовым видео выстрела из гаубицы, не касаются гражданских лиц. А размещенное на официальной странице ГБР сообщение о том, что определенное лицо якобы совершило определенное преступление, нарушает презумпцию невиновности.

"Мы считаем, что такие действия ГБР являются давлением на Юрия Бутусова, и должны повлечь за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование профессиональной деятельности журналистов. – Ред.)", – сказано в заявлении.

Также в "Медіарух" подчеркнули, что ни ГБР, ни Минобороны, ни другие государственные органы не имеют полномочий оценивать этичность или неэтичность действий журналистов - для этого есть саморегулятивные организации.

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"В среде украинских журналистов есть разные взгляды на приемлемость поступка Юрия с точки зрения профессиональной этики, но мы все солидарны в том, что этот поступок не может быть поводом для давления со стороны власти", - подытожили авторы заявления.