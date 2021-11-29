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Давление на Бутусова недопустимо, - "Медіарух"

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Давление на Бутусова недопустимо, - "Медіарух"
Государственное бюро расследований не должно становиться инструментом для политических расправ. Действия ГБР должны повлечь уголовную ответственность.

Об этом говорится в заявлении всеукраинского профессионального сообщества "Медиарух", опубликованном в Фейсбук журналистом Олегом Базаром, сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы заявления подчеркнули, что статьи Уголовного кодекса, по которым открыли производство после публикации Бутусовым видео выстрела из гаубицы, не касаются гражданских лиц. А размещенное на официальной странице ГБР сообщение о том, что определенное лицо якобы совершило определенное преступление, нарушает презумпцию невиновности.

"Мы считаем, что такие действия ГБР являются давлением на Юрия Бутусова, и должны повлечь за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование профессиональной деятельности журналистов. – Ред.)", – сказано в заявлении.

Также в "Медіарух" подчеркнули, что ни ГБР, ни Минобороны, ни другие государственные органы не имеют полномочий оценивать этичность или неэтичность действий журналистов - для этого есть саморегулятивные организации.

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"В среде украинских журналистов есть разные взгляды на приемлемость поступка Юрия с точки зрения профессиональной этики, но мы все солидарны в том, что этот поступок не может быть поводом для давления со стороны власти", - подытожили авторы заявления.

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Топ комментарии

  • Yri Simash
    Бутусов багатьом знайома людина,яка весь час знаходиться на боці України,що не можна сказати за Зе,тим більше за його якесь мутне оточення.
  • Михаил Дужик
    "У середовищі українських журналістів є різні погляди на прийнятність вчинку Юрія з погляду професійної етики, але ми всі солідарні в тому, що цей вчинок не може бути приводом для тиску з боку влади", - підсумували автори заяви.

    Курва, меня это уже бесит. Где в этике прописано, что журналист не имеет права принимать участие в мероприятиях по защите своего государства надевая при этом военную форму и беря оружие в руки. И даже стреляя по захватчику. Где это все? Бутусов что, на англо-аргентинской войне освещал события и принял одну из сторон? По мнению этих горе журналистов с извращенным понятием морали и этики собрат по перу призваный в армию становится профессионально зашкваренным. Или я что то не доганяю?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    думаю зельке уже икается))) не на того наехал ))) то ли дело шустрик - утерся и дальше себе дышит... а тут...пережал пружину - береги зубы... глупый обидчивый мстительный слизняк...
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