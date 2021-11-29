Не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но прямых переговоров с Лукашенко следует избегать, - Кулеба

Украине лучше избегать прямых переговоров с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко, поскольку это может быть воспринято как политическое признание и легитимизация его режима.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Delfi", текст которого опубликован посольством Украины в Латвии, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, каждый контакт следует оценивать с точки зрения того, не приводит ли он к политической легитимизации тех, кто совершал противоправные действия против мирных протестующих в Беларуси.

"Конечно, не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но необходимо проявлять большую осторожность при планировании своих контактов во избежание ситуации, когда общение с Лукашенко будет воспринято как политическое признание и легитимизация этого режима", - сказал глава МИД.

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В этом контексте глава украинской дипломатии отметил, что телефонный разговор и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с Лукашенко вызвал у него двойное чувство. "Думаю, получив звонок канцлера Меркель, Лукашенко многого добился политически", - сказал Кулеба.

Отвечая на вопрос, посоветовал ли бы он президенту Украины говорить с Лукашенко напрямую, глава МИД сказал: "Конечно, я бы не считал это целесообразным, тем более понимая, что главные дирижеры этого миграционного кризиса сидят в Кремле".