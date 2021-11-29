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Карты с "тысячей Зеленского" будут без комиссии, - Минцифры

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Карты с "тысячей Зеленского" будут без комиссии, - Минцифры
Виртуальные карточки в приложении "Дія", на которую вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными. Никаких комиссий за их обслуживание не будет.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Граждане в мобильном приложении "Дія" проходят краткую верификацию, позволяющую получить деньги на специальные банковские карты. Минэкономики начисляет деньги на специальные карточные счета граждан – по 1 тысяче гривен. Граждане рассчитываются деньгами на предприятиях, соответствующих определенным MCC-кодам (классификаторам вида деятельности – Ред.)", - объяснили в министерстве.

В Минцифре добавили, что предоставление налички не предусмотрено. Ведь программа призвана оказать поддержку тех сфер, которые существенно пострадали из-за карантинных ограничений.

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"Виртуальные карты – бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет", - отметили в Минцифре.

Также в министерстве уверяют, что финансовые операции с виртуальными картами будут вполне безопасными, так как они будут проходить через "банки-партнеры, которые имеют надежные системы защиты платежей".

Банки бесплатно выпустят такие карты для населения.

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Топ комментарии

  • Vladimir Soukhov
    Говорили-балакали, сіли та й заплакали. Хто буде робити вакцинацію за гроши для мдіабізнесу ?
  • Alex Kalinin
    Роз'яснення мінбукви6
    -1000 будуть давати виключно 73 дупоголовим.
    - витратити її можна будь де, але виключно на лікування верхньої дупи.
    що має бути підтверджене зеленим штампом на дурному лобі
  • Владимир Иванец
    Бабушкам в Менском районе Черниговской области как получить эту тысячу? Хотят бабульки в оперу сходить всем бабкомом, а ни у кого в селе смартфона нету. Застосунок в кнопочный телефон не влазит. Беда!!!
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