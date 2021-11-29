Пришло время для обсуждения вопроса, что НАТО может практически сделать для укрепления безопасности в Черноморском регионе, - Кулеба
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Delfi", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Латвии.
"Мы ценим однозначные сигналы со стороны НАТО, которые звучат в информационном пространстве в последние недели, но пора обсудить вопрос, что НАТО может практически сделать для укрепления безопасности в более широком Черноморском регионе и как конкретно Альянс может помочь Украине в сложившейся ситуации", – отметил глава МИД.
По словам Кулебы, речь идет не только об интересах Украины.
"Начнет ли Россия военную операцию против Украины или решит не делать этого, но продолжит взрывать Украину изнутри - во всяком случае это будет создавать военно-опасное давление на весь восточный фланг Альянса. Поэтому Украина важна для НАТО, и Альянс заинтересован в том, чтобы Украина была сильной. Сильная Украина - это безопасность на восточном фланге НАТО. Это очень просто", - объяснил министр.