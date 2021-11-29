Федоров встретится с топ-менеджерами Apple: Обсудят помощь компании в переписи населения

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует встретиться с топ-менеджерами технологической компании Apple для обсуждения совместных проектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Федоров сообщил "Суспільному".

Глава Минцифры отметил, что предстоящая встреча, запланированная на 30 ноября - продолжение предварительных переговоров с вице-президентом компании Марком Леноном и главой Apple Тимом Куком.

По его словам, самым главным событием встречи станет подписание меморандума о возможном сотрудничестве с командой Apple во время проведения переписи населения в 2023 году.

"И мы так говорили о проектах предстоящей переписи населения. Потому что Apple помогал проводить перепись населения в США, о проектах по цифровому образованию для ветеранов и это также вопрос, который мы будем обсуждать в том числе с профильным министром завтра во время встречи с Марком (Леноном)", - рассказал министр.

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