Исполнительный директор Института массовой информации Романюк о деле Бутусова: "ГБР должно расследовать серьезные преступления, а не участвовать в фарсе"

Давать оценку этичности или неэтичности действий журналистов должна Комиссия по журналистской этике, а не ГБР или Минобороны.

Об этом в Facebook написала исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, передает Цензор.НЕТ.

"Жаль, что ГБР, которое должно расследовать серьезные преступления, направленные против государства, согласилось принять участие в этом фарсе. Глядя на статьи, по которым возбуждено дело, иначе как "что-то придумали для того, чтобы надавить", это не назовешь.

Кроме всего, что уже написали коллеги, добавлю от наших юристов - когда дело возбуждают "по факту" - то не упоминается о "законности действий журналиста Бутусова" если о "законности действий" - то это уже подозреваемое конкретное лицо - но такой статус должно быть только после вручения подозрения. До этого никакого упоминания фамилии не должно быть", - говорится в сообщении.

Романюк выразила поддержку главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

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"У нас есть саморегулятивные организации, чтобы давать оценку этичности или неэтичности действий журналистов, та же КЖЭ. Но это точно не функция ГБР или Минобороны. Так мы далеко заедем, так победим", - отметила Романюк.

Как отмечалось, 28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".