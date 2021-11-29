В результате обстрела со стороны войск РФ ранен украинский воин, с начала суток оккупанты 6 раз открывали огонь, - штаб ООС

С начала суток русско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз открывали огонь. Один украинский воин получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе Светлодарска и Старогнатовки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки войска РФ совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.

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В направлении населенного пункта Старый Айдар русские наемники вели обстрел из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского русские наемники применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин получил медицинскую помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.