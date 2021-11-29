"Между Эрдоганом и Зеленским – высокий уровень доверия", - Кулеба относительно предложения Турции стать посредником между Украиной и РФ
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве между Украиной и Россией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это правда, что Украина и Турция имеют превосходные отношения, между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским - высокий уровень доверия. Украина остается приверженной работе Нормандского формата, однако мы никогда не отказывались от любых предложений или инициатив "хороших офицеров", предложенных другими партнерами и друзьями. Мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам положить конец этой войне, вернуть территории Украины, которые на данный момент - под российским контролем. Мы готовы работать с такими партнерами и координировать усилия", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.
Он подчеркнул, что Украины есть всего одно правило в этом отношении.
"Не должно быть никаких соглашений относительно Украины, принятых без Украины. Это "красная линия". Все остальное приветствуется. Мы готовы говорить и обсуждать любые инициативы, направленные на завершение этого конфликта", - отметил министр.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о желании Турции участвовать в решении вопроса мира между Украиной и РФ и стать в будущем посредником в этом вопросе, передает Hurriyet.
"Наша позиция здесь ясна. Мы за миролюбие в регионе, особенно за подход к крымским татарам. Мы много раз обсуждали и обсуждаем такие вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным. Мы надеемся, что этот регион не станет регионом войны. Пусть этот регион шагает в будущее как регион мира. Мы желаем, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном направлении. Здесь могло бы иметь место посредничество, мы обсудим со сторонами этот вопрос. Мы бы хотели сыграть свою роль в решении, проведя эти переговоры и с Украиной, и с господином Путиным", - сказал Эрдоган журналистам в самолете после визита в Туркменистан.