США подтверждают поддержку членства в НАТО для Украины и Грузии, - заявление Госдепа
Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США "Незыблемая преданность Соединенных Штатов НАТО", обнародованном в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Соединенные Штаты продолжают поддерживать решение НАТО, изложенное в Декларации Бухарестского саммита 2008 года, а также подтвержденное, в том числе, на Брюссельском саммите в июне 2021 года, что Грузия и Украина станут членами НАТО", - отмечается в документе.
В Вашингтоне подчеркнули, что путь к членству в НАТО обеих стран подробно описывают их Ежегодные национальные программы.
"И Грузия, и Украина уже являются членами Партнерства с расширенными возможностями (EOP), что повышает уровень их совместимости, а также возможностей проводить учения вместе с союзниками НАТО", - напомнили в Госдепе.
Как сообщал Укринформ, в понедельник государственный секретарь США Энтони Блинкен начинает свое европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Ригу и Стокгольм. В Риге глава Госдепартамента США примет участие в министерской встрече НАТО, где будет обсуждаться, в частности, ситуация вокруг Украины.