Мы настаиваем на принятии законопроекта 5600, это важно для бюджета 2022 года, - министр финансов Марченко

Министр финансов Сергей Марченко надеется, что завтра парламент проголосует ресурсный законопроект 5600.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в понедельник.

"Главное завтра – результативное голосование за 5600", - подчеркнул министр.

Марченко признался, что отрицательно относится к тому, что рассмотрение этого документа постоянно переносят.

"Желательно, чтобы этот законопроект был принят еще в июне-июле. Но, к сожалению, так получилось, потому что есть разные мнения по этому законопроекту. Дискуссия - это нормальная практика в демократических странах. Но мы настаиваем на его принятии. Это очень важно для бюджета 2022 года", - подчеркнул он.

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Говоря о том, может ли Кабмин в среду направить в Верховную Раду проект госбюджета, подготовленный ко второму чтению, министр отметил: "У нас все в порядке. Нам все удастся".

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, возможна ли "бюджетная ночь", Марченко отметил: "У нас есть все возможности работать в рабочее время. Ночью работать не нужно. Нужно отдыхать".