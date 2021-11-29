Из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" Польша готовит дополнительные карантинные ограничения

Правительство Польши решило прибегнуть к новым эпидемическим ограничениям в связи с распространением штамма "Омикрон".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Gazeta.pl, министр здравоохранения Адам Нидзельский заявил 29 ноября, что новый вариант коронавируса – омикрон – "меняет правила игры". Его обнаружили в соседней Германии, что заставило польское правительство серьезно задуматься об усилении эпидемических ограничений.

Глава польского Минздрава сообщил, что правительство вводит "ограничительный пакет предупреждений". Первая часть этого пакета касается закрытия границ с рядом африканских стран – Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией, Эсватини и Южноафриканской республикой. Полеты туда запрещены.

Людям, которые будут возвращаться из этих стран, придется пройти 14-дневный карантин, одного теста на коронавирус недостаточно. Относительно тех, кто едет в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, должны пройти двухнедельный карантин, а затем продемонстрировать негативный результат ПЦР, сделанный на восьмой день после пересечения границы.

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Недзельский также рассказал о новых правилах, которые будут действовать с 1 по 17 декабря. Загруженность ресторанов, кинотеатров и других заведений сокращают вдвое. Рекомендуется также ограничить участие в религиозных мероприятиях: свадьбах и причастиях. В частных торжествах может брать максимум 100 человек, а в спортивных мероприятиях за пределами спортивных сооружений – 200 человек. Но людей, имеющих сертификат о вакцинации, эти ограничения не касаются.

"Следующая волна, которая может быть связана с вариантом омикрон, должна начаться не с уровня 20 тысяч до нескольких тысяч инфекций, а с низшего уровня, что важно с точки зрения инфраструктуры больницы. Мы снижаем ограничения с 75 до 50 процентов наполнения гастрономии, культуры, церквей, спортивных сооружений. Вакцинированные люди не будут включены в эти ограничения", - объяснил Недзельский.