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Станица Луганская и село Малиновое частично оказались без света в результате арт-обстрела войск РФ

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Станица Луганская и село Малиновое частично оказались без света в результате арт-обстрела войск РФ
В результате артиллерийского обстрела российских оккупантов без света оказались часть поселка Станица Луганская и села Малиновое в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООО "Луганское энергетическое объединение".

"В результате обстрела вражеских сил без света оказались населенные пункты: частично Станица Луганская и село Малиново, 1185 абонентов. Поврежденные воздушные линии энергетики будут восстанавливать завтра", - говорится в сообщении.

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Ранее в штабе ООС сообщили, что войска РФ вели огонь в сторону Станицы Луганской по артиллерии калибра 122 мм.

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