"ОП начал строить псевдоветеранские силовые структуры", - экс-командир "Азова" Жорин

Офис президента решил создать из сепаратистов, приближенных к Мураеву, псевдоветеранское ОО - так называемое "Общество ветеранов АТО" и Муниципальный караул Харькова.

Об этом сообщил экскомандир полка "Азов", руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин на своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, главой вновь созданного объединения стал скандально известный сторонник Антимайдана, помощник Мураева Олег Черкашин на псевдо "Испанец". По имеющейся информации, "Испанец" причастен к незаконной вырубке леса в селе Шестаково (ущерб государству составляет более 612 млн гривен), провокациям на рынке "Барабашово" в Харькове и т.д.

Жорин считает, что это связано с недовольством в ветеранской общине политикой Зеленского. Поэтому в ОП решили создать себе союзников из "фейковых участников боевых действий и даже полусепаров". При этом, уверяет Максим Жорин, руководители местного СБУ сотрудничают с новым ОО, ведь были замечены на их съезде.

Читайте также: Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове

"После серии обысков и уголовных дел против настоящих ветеранов, в Харькове взялись строить фриковские силовые структуры, прикрываясь участниками боевых действий. Но напомню, чем такие истории заканчиваются - пример "Оплота" Жилина или "Патриотов" Кивы помогут понять", - написал руководитель штаба Нацкорпуса.