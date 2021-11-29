Гетманцев не знает, сколько голосов "слуги" дадут за "ресурсный" законопроект
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в понедельник.
Гетманцев подчеркнул, что даже если бы мог назвать количество депутатов, которые поддержат документ, не сделал бы этого, потому что до сих пор продолжаются консультации.
"Этот законопроект фактически стал краеугольным камнем в борьбе, которую ведет команда президента с олигархической системой экономики. Консультации вызваны тем, что сверхбольшой бизнес не теряет надежду "сбить" его в зале, проводятся консультации с народными депутатами, в том числе и с нашей фракции. Но мы убеждены в том, что все сознательные депутаты, заботящиеся о будущем нашей страны, поддерживают этот законопроект", - отметил нардеп.
Он считает, что в Верховной Раде будет много "желающих присоединиться к голосованию, кроме "слуг"".
Глава финансового комитета напомнил, что парламент должен завтра рассмотреть этот законопроект в сессионном зале.