Гетманцев не знает, сколько голосов "слуги" дадут за "ресурсный" законопроект

Народный депутат Слуги народа, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев не может озвучить, сколько голосов отдаст его фракция за "ресурсный" законопроект 5600.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в понедельник.

Гетманцев подчеркнул, что даже если бы мог назвать количество депутатов, которые поддержат документ, не сделал бы этого, потому что до сих пор продолжаются консультации.

"Этот законопроект фактически стал краеугольным камнем в борьбе, которую ведет команда президента с олигархической системой экономики. Консультации вызваны тем, что сверхбольшой бизнес не теряет надежду "сбить" его в зале, проводятся консультации с народными депутатами, в том числе и с нашей фракции. Но мы убеждены в том, что все сознательные депутаты, заботящиеся о будущем нашей страны, поддерживают этот законопроект", - отметил нардеп.

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Он считает, что в Верховной Раде будет много "желающих присоединиться к голосованию, кроме "слуг"".

Глава финансового комитета напомнил, что парламент должен завтра рассмотреть этот законопроект в сессионном зале.