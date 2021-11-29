Путин и Байден намерены встретиться в видеоформате, - МИД РФ
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
"Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном", – сказал он.
Рябков подчеркнул, что такой формат встречи Путина и Байдена совсем не означает низкой значимости запланированного мероприятия. По его словам, с учетом сегодняшних проблем и обстоятельств, существующих в отношениях США и России, контакт президентов "станет очень большой вехой".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Байден и Путин могут провести онлайн-разговор в ближайшее время.
В Белом доме заявили, что пока не располагают данными о запланированных контактах.