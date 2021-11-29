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Украинские ВМС получили партию модернизированных вертолетов "Ми-8". ФОТО

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Бригада морской авиации украинских ВМС получила очередную партию модернизированных вертолетов серии "Ми-8".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

Украинские ВМС получили партию модернизированных вертолетов Ми-8 01

В полученных образцах техники установлены новые модернизированные двигатели, система глобального позиционирования и радиосвязи и система вибротушения. Кабины подготовлены для работы лётчиков в приборах ночного видения.

Украинские ВМС получили партию модернизированных вертолетов Ми-8 02

"Обновленные воздушные машины имеют широкий функционал применения и способны выполнять различные задачи: поисковые и спасательные действия, транспортировку и высадку десанта морской пехоты, перевозки грузов, санитарную эвакуацию", – сказано в сообщении.

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Украинские ВМС получили партию модернизированных вертолетов Ми-8 03

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