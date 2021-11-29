Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ Руснака

Александр Руснак занимал должность начальника Департамента контрразведки СБУ с сентября 2019 года.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить РУСНАКА Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

О причинах такого решения пока неизвестно.

Руснак является генерал-майором Службы безопасности Украины, доктором юридических наук и доцентом. Он возглавлял Департамент контрразведки СБУ более 2 лет.

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