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Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ Руснака

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Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ Руснака
Александр Руснак занимал должность начальника Департамента контрразведки СБУ с сентября 2019 года.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить РУСНАКА Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

О причинах такого решения пока неизвестно.

Руснак является генерал-майором Службы безопасности Украины, доктором юридических наук и доцентом. Он возглавлял Департамент контрразведки СБУ более 2 лет.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Дерьмак очередного выпускника школы кгб пристраивает?
  • Настя Мозгова
    Что то клоун с самого утра на левое яйцо наступил.
    Володя возвращайся в квартал. Президент из тебя как из гамна пуля
  • Ссс Ууук
    Бугагага! Контррозвідка не почула про переворот в голові підера найсучаснішого😂😂😂
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