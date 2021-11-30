Россия не хочет начинать переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года, - Витренко

Россия не хочет начинать переговоры с Украиной о продлении соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией. – Ред.)... мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но россияне не хотят начинать эти обсуждения", - сказал Витренко в комментарии Reuters.

Витренко снова подчеркнул, что если контракт на транзит газа через Украину не будет продлен, то использование обоих газопроводов "Северный поток", проложенных непосредственно в Германию, усилит контроль России над поставкой голубого топлива в Европу.

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По словам главы "Нафтогаза", это сделает ЕС более уязвимым для политически мотивированных перебоев в поставках и ценовых скачков.