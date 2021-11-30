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Россия не хочет начинать переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года, - Витренко

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Россия не хочет начинать переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года, - Витренко
Россия не хочет начинать переговоры с Украиной о продлении соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией. – Ред.)... мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но россияне не хотят начинать эти обсуждения", - сказал Витренко в комментарии Reuters.

Витренко снова подчеркнул, что если контракт на транзит газа через Украину не будет продлен, то использование обоих газопроводов "Северный поток", проложенных непосредственно в Германию, усилит контроль России над поставкой голубого топлива в Европу.

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По словам главы "Нафтогаза", это сделает ЕС более уязвимым для политически мотивированных перебоев в поставках и ценовых скачков.

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Топ комментарии

  • Андерсен a4cbf7de
    Когда Раша запускала Северный поток 1, а потом 2. Когда Раша запускала Южный поток.. ит.д. Вы что надеялись что она переподпишет контракт после 2024 года, да она уже сейчас предпочтет платить штраф лишь бы не качать газ через Украину ( понимая что мы из этого потока берем газ и себе и лишь виртуально его оформляем как западный, хотя нам все 8 лет все твердят о "реверсе" и что мы эти годы живем без российского газа.. смешно) Наивные или дураки. Война идет 8 лет. И вы думаете что враг, агрессор и оккупант будет нас снабжать газом или платить за транзит. ) Ну это нужно быть полными баранами. Да и кстати они в своем праве. Будь мы на их месте и мы бы сделали тоже самое. Война она и есть война.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    А колись було так... Україна могла вже станом на сьогодні забезпечити власні потреби газом власного видобутку.
    Правда в 2013 цьому заважав міністр (Януковича) Бойко, а в 2014 на цю територію зайшли російські війська

  • Mart 13b70ee9
    Надо ехать в газпром и договариваться, а не с Киева скулить и общаться с немцами и американцами.
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