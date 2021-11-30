Два украинских воина и один гражданский ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.
В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение.
В направлении населенного пункта Старый Айдар российские наемники применяли минометы калибра 120 мм.
Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 30 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.