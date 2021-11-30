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Два украинских воина и один гражданский ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб ОС

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Два украинских воина и один гражданский ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 29 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.

В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение.

В направлении населенного пункта Старый Айдар российские наемники применяли минометы калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 30 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Це - результат "провокації агресивної війни" з боку Бутусова! Не інакше!!!
  • Vedana
    Одужуйте, рідненькі наші.
  • Aleks_15
    Верховного главнокомандующего не интересует, что поранено каких то военнослужащих Украины, главный ворог это Бутусов, который посмел задать неугодные вопросы светлейшему из светлейших придурков которого избрало тупоголовое стадо баранов, заметьте их у Вас 73%
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