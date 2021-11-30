В США все привитые граждане от 18 лет должны получить бустерные дозы вакцин против коронавируса, - CDC

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что все взрослые американцы "должны" получить бустерные (дополнительные) дозы вакцин против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" со ссылкой на CDC, NYT

"CDC усиливает свои рекомендации по бустерным дозам для лиц в возрасте от 18 лет. Все люди в возрасте от 18 лет должны получить ревакцинацию либо через 6 месяцев после начальной вакцинации Pfizer или Moderna, либо через 2 месяца после начальной вакцинации J&J".

Отмечается, что недавнее появление штамма "Омикрон" "еще раз подчеркивает важность вакцинации, бустеров и профилактических мер, необходимых для защиты от COVID-19".

Неделю назад регуляторы США расширили право на бустерную прививку ковид-вакцинами всем взрослым. CDC заявляли, что американцы старше 50 лет, а также лица старше 18 лет, проживающие в учреждениях длительного ухода, "должны" получить ревакцинацию, тогда как остальные взрослые "могут" сделать это, исходя из своего индивидуального риска.

Сейчас 58% американцев полностью вакцинированы

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