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В США все привитые граждане от 18 лет должны получить бустерные дозы вакцин против коронавируса, - CDC

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В США все привитые граждане от 18 лет должны получить бустерные дозы вакцин против коронавируса, - CDC
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что все взрослые американцы "должны" получить бустерные (дополнительные) дозы вакцин против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" со ссылкой на CDC, NYT

"CDC усиливает свои рекомендации по бустерным дозам для лиц в возрасте от 18 лет. Все люди в возрасте от 18 лет должны получить ревакцинацию либо через 6 месяцев после начальной вакцинации Pfizer или Moderna, либо через 2 месяца после начальной вакцинации J&J".

Отмечается, что недавнее появление штамма "Омикрон" "еще раз подчеркивает важность вакцинации, бустеров и профилактических мер, необходимых для защиты от COVID-19".

Неделю назад регуляторы США расширили право на бустерную прививку ковид-вакцинами всем взрослым. CDC заявляли, что американцы старше 50 лет, а также лица старше 18 лет, проживающие в учреждениях длительного ухода, "должны" получить ревакцинацию, тогда как остальные взрослые "могут" сделать это, исходя из своего индивидуального риска.

Сейчас 58% американцев полностью вакцинированы

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Топ комментарии

  • wittmann1980
    Как приятно смотреть теперь на упоротых ваксеров, аж не передать! Как ужи на сковородке вынуждены объяснять всё новую и новую чушь, прям как глав сан врачи всех стран,, хотя, они и сами в это всё не верят, но бояться уже лишиться должностей.
  • Stepan Galuyk
    Плавно перейшли від "можуть" до "повинні". Як і очікувалось
  • cimbitep
    уже обязаны, не могут, но обязаны. демократия крепчает.
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