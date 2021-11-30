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В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 10 554 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 30 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 11 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19!"

За сутки 29 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 зафиксированы 10 554 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 846, медработников – 197);

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 226 059 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы – 154 935 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 госпитализированы - 1749 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 летальных случаев – 561;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 выздоровели - 25 318 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 заболели – 3 438 381 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 946 032 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 летальных случаев – 85 975;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 869 089.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек. В общей сложности проведены 24 514 289 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 13

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Топ комментарии

  • Tui Yii
    Странно не находите, каждый день ваши гуру ляшко и кузя рапортуют о победах, о новых и новых сотнях тысячах привитых..... а люди как болели так и болеют, даже упоротые давно поняли что сама вакцина до заднего места, статистику заболеваемости она никоим образом не регулирует, и обращать на это внимание не стоит. Смертность вот главный показатель, а она будет высокая в стране в которой 30 лет не пропагандировался здоровый образ жизни, где главный источник пищи углеводы и о нормальном питании 70% не знает, где потребление дешманского пойла зашкаливает , где смертность онкологии,крови и дыхательных растет из года в год,где на медицину выделяют меньше чем на наших "слуурода". И нехрен сравнивать нашу страну с европейскими, нам до ближайшей польши по потреблению банальной рыбы и фруктов лет 50 на коленях ползти.
  • Андрей Нешевченко
    Странно, а где этот вакцанутый Валера Греф(латиницей) пропал?
    Меня терзают смутные сомнения...(с)
  • Тарас Резниченко
    Что бы было здоровое питание, должны быть здоровые зарплаты. А так кроме как на капусту у людей нет денег, а пойло - антидепрессант.
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