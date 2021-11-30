В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 10 554 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 30 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 11 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19!"

За сутки 29 ноября в Украине:

зафиксированы 10 554 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 846, медработников – 197);

226 059 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы – 154 935 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1749 человек;

летальных случаев – 561;

выздоровели - 25 318 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 438 381 человек;

выздоровели - 2 946 032 человека;

летальных случаев – 85 975;

проведено ПЦР-тестирований – 15 869 089.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек. В общей сложности проведены 24 514 289 прививок", - рассказали в Минздраве.







