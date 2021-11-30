В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 11 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19!"
За сутки 29 ноября в Украине:
зафиксированы 10 554 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 846, медработников – 197);
226 059 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы – 154 935 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1749 человек;
летальных случаев – 561;
выздоровели - 25 318 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 438 381 человек;
выздоровели - 2 946 032 человека;
летальных случаев – 85 975;
проведено ПЦР-тестирований – 15 869 089.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек. В общей сложности проведены 24 514 289 прививок", - рассказали в Минздраве.