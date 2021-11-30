Мощные шквалы в оккупированном Крыму: без света остались более 50 тыс. человек, есть травмированные
Об этом сообщают СМИ оккупантов и местные жители, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Сильные шквалы привели к перебоям с электричеством. Оккупанты сообщили, что больше всего пострадал город Симферополь, а также Симферопольский район. О проблемах с электроснабжением сообщили и в Алуштинском и Бахчисарайском районах.
Ближе к вечеру порывы ветра относительно утихли, но усилился дождь. Из-за непогоды на полуострове попадали многие конструкции и деревья, некоторые – на припаркованные рядом автомобили. По словам очевидцев, одно из деревьев свалилось на "дом Черчилля" в оккупированной Ялте.
По данным российских журналистов, шесть человек на Крымском полуострове получили травмы из-за сильного ветра, в том числе четверо из них получили травмы в Ялте.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали 29 и 30 ноября в Крыму сильные порывы ветра до 35 м/с вместе с сильным дождем и снегом.