Рада рассмотрит Госбюджет-2022 во втором чтении в этот четверг, - "слуга народа" Мошенец

Народные депутаты фракции "Слуги народа" планируют проголосовать за Государственный бюджет на 2022 год в этот четверг, 2 декабря.

Об этом сообщила народный депутат Украины Елена Мошенец ("СН"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что вопрос бюджета был первым в повестке дня заседания парламентской фракции "Слуга народа".

"На фракции присутствовал министр финансов господин Марченко. И ключевые вопросы касаются именно бюджета на 2022 год. По нашим оптимистичным прогнозам, мы планируем утвердить бюджет во втором чтении, проголосовать в этот четверг. Если этого не случится, тогда несколько следующих недель мы будем посвящать именно бюджетному процессу, потому что мы не можем допустить ситуации, что бы 2022 год начнется без бюджета", - рассказала Мошенец.

На заседании фракции также обсудили вопросы выделения средств на разные отрасли. К примеру, на содержание судебных аппаратов.

"Это не столь высокие зарплаты, по сравнению с многотысячными зарплатами судей, о которых мы привыкли слышать. Это как раз зарплаты административного персонала, который, в частности, обслуживает судебные дела. И вот коллеги из профильного комитета очень отстаивали этих специалистов и просили пересмотреть зарплаты в этом направлении", — уточнила нардеп.

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Также рассмотрели финансирование и уровень заработной платы в образовательной и медицинской системах.

"Это ключевые направления, по которым мы обещали повышение зарплат. И мы двигаемся в направлении повышения этих зарплат. Напомню, что для врачей на 2022 год планируется зарплата более 20 тыс. грн, для среднего медперсонала - более 13 тыс. грн. Это очень существенное повышение, учитывая, что сегодня врач высшей категории может получать около 6-7 тыс. грн", - отметила Мошенец.