Украина - четвертая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 30 ноября в мире зарегистрировали 465 398 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5703 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 262 457 910 случаев инфицирования, из них 465 398 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 225 521 человек, из них 5703 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 237 млн ​​человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 14-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 2-ю в Европе.



