Рада сегодня рассмотрит отчет ВСК по делу "вагнеровцев" и ресурсный законопроект

На заседании парламента во вторник планируется рассмотрение во втором чтении так называемого ресурсного законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".

Так, законопроект №5600 запланирован к рассмотрению четвертым вопросом повестки дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В начале заседания депутаты намерены рассмотреть промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности (проект постановления №6324).

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Во втором чтении планируется рассмотрение проекта закона №4626 "О Службе военного капелланства".

Парламентарии планируют рассмотреть президентский законопроект №6104 "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

В повестке дня также проект постановления №6135 "Об обращении Верховной Рады в Кабинет Министров о создании центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав детей – Государственной службы Украины по делам детей".