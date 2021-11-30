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Рада сегодня рассмотрит отчет ВСК по делу "вагнеровцев" и ресурсный законопроект

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Рада сегодня рассмотрит отчет ВСК по делу "вагнеровцев" и ресурсный законопроект
На заседании парламента во вторник планируется рассмотрение во втором чтении так называемого ресурсного законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".

Так, законопроект №5600 запланирован к рассмотрению четвертым вопросом повестки дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В начале заседания депутаты намерены рассмотреть промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности (проект постановления №6324).

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Во втором чтении планируется рассмотрение проекта закона №4626 "О Службе военного капелланства".

Парламентарии планируют рассмотреть президентский законопроект №6104 "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

В повестке дня также проект постановления №6135 "Об обращении Верховной Рады в Кабинет Министров о создании центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав детей – Государственной службы Украины по делам детей".

Топ комментарии

  • крик душі
    Ті, хто проголосують за цей звіт ТСК Безумної, автоматично стають посібниками зрадників Держави.
    З усіма наслідками.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Безкутів має сьогодні зачитьати висновки, які довів на прес-конференції Найвєлічайший:
    -винен Бурба;
    -винні розвідники;
    -"злив Бурба";
    -"долили розвідники"
    -Вова нас спас;
    -Вова в "квартал" провели свою комбінацію і зупинили теракти і війну;
    -всі, хто проти Найвелічайшого вороги, російські агенти і ті, що затєвають переворот.
  • Яр Холодний
    Три "П" чотири "С" - висновки ТСК "підняті з підлоги", "зняті з "потолка", "висмоктані з пальця чи "зняті з одної з чотирьох стін"!
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