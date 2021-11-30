ВОЗ предупреждает о высоком риске заражения штаммом "Омикрон"

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что штамм коронавируса "Омикрон" представляет опасность миру из-за высоких темпов его распространения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Омикрон имеет беспрецедентное количество спаечных мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство из-за их потенциального влияния на траекторию пандемии", - говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что этот штамм может привести к тяжелым последствиям в некоторых регионах.

Также читайте: Украина - четвертая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

"Самое появление Omicron является еще одним напоминанием о том, что, хотя многие из нас думают, что мы покончили с COVID-19, это еще не закончилось", – сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.