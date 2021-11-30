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Республиканцы из-за "Северного потока-2" заблокировали ускоренное принятие оборонного бюджета США

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Республиканцы из-за "Северного потока-2" заблокировали ускоренное принятие оборонного бюджета США
Республиканцы в Сенате США заблокировали ускоренное принятие оборонного бюджета из-за необходимости детального обсуждения поправок, в частности по "Северному потоку-2".

Сенат проголосовал 45 против 51 за начало сворачивания дебатов по Закону об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), который определяет уровень расходов и политику Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Чтобы принять документ по ускоренной процедуре, необходимы были 60 голосов из 100.

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Неудача в голосовании произошла из-за отказа демократов включить в пакет поправок в законопроект предложенные республиканцами изменения.

Поправки включают в себя предложение о санкциях, связанных с газопроводом "Северный поток-2", которое поддерживают сенаторы Республиканской партии Джеймс Риш и Тед Круз. Принятый Палатой представителей законопроект об обороне включал санкции, связанные с "Северным потоком-2".

"Лидер демократов, похоже, хочет поставить национальную безопасность на последнее место", – сказал лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Кроме газопровода, республиканцы хотят голосовать за поправки по поддержке Украины и Китаю.

Представитель Белого дома сообщил The Hill, что администрация работает с законодателями "над законодательным пакетом санкций в случае дальнейшего вторжения России в Украину" с целью наложить на Россию максимальные наказания.

"Мы видим, что некоторые члены Конгресса отмечают санкции, которые на самом деле не сдерживают Россию, но угрожают трансатлантическому единству, чтобы набрать политические очки у себя дома – и таким образом задерживают критическое финансирование национальной безопасности по ряду не связанных вопросов. Это бессмысленно", – добавил чиновник.

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Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год в сентябре этого года. В начале октября документ поступил на рассмотрение Сената США. Для утверждения законопроекта, он должен быть принят в обеих палатах Конгресса США, после чего обе редакции должны пройти процесс согласования и поданы на подпись президенту США.

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Топ комментарии

  • Віктор Сиромятніков
    Це те, що відсутнє в Україні. Баланс. Розподіл влади на гілки - важлива й необхідна умова формування правової, соціальної держави, її основоположний принцип. Цей принцип справедливо належить до основних досягнень світової цивілізації і загально - людської культури. Соціальна цінність розподілу влади полягає у тому, що він покликаний запобігти можливості зосередження повноти влади в руках якої-небудь гілки влади чи державного органу. Тому його справедливо вважають важливою гарантією політичної свободи особистості. "Прокурор- мій. Сто відсотків!" Кожен повинен займатися обовязками, визначеними посадовою інструкцією. Для влади ст. 22 Конституції. Зміни в Україні починати із закону "Про імпічмент" Закон повинен бути реальним, а не захищати президента від відповідальності. Є закон стосовно державної мови, виконувати закон зобовязані всі. І Мураєви, Рабіновичі, і Бойки, і Бужанські. Не виконують, відповідальність. Це питання безпеки. Тому переконаний, заборонити партії, які експлуатують гасло : Какая разница"
  • Svet Kul
    Байден был вице- президентом при Обаме с 2009 по 2017 годы.
    Обама и Байден отменили санкции против России после вторжения в Грузию и оккупации части ее территории.
    В 2009 году Обама-Байден отменив санкции, объявили о Перезагрузке. В результате на Россию пролился дождь из триллионов долларов. Был с помпой открыт Северный поток.
    Агрессор был "наказан" по полной. Грузия лишилась части территории.
    Эта же администрация США фактически бездействовала когда оккупировали Крым и Донбасс.
    Рос СМИ регулярно выходят с заголовками "Когда состоится Перезагрузка 2"?
    Как бы намекают...
  • Victor Farkash
    "как бы" -- нащо Ви брешете?
    Я не ставлю під сумнів, чи брешете, чи ні -- я питаю -- нащо?
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