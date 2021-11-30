Новый ковид-штамм "Омикрон": в Британии планируют ревакцинировать всех взрослых через 3 месяца после второй прививки

Советники правительства Британии по вакцинации заявили, что нужно повторно вакцинировать против коронавируса всех взрослых и сократить перерыв между дозами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет ВВС.

Отмечается, что пока бустерную дозу советуют делать через 6 месяцев после второй прививки. Впрочем, в Британии убеждены, что этот промежуток стоит сократить до 3 месяцев.

Детей в возрасте от 12 до 15 лет также советуют пригласить на вторую дозу через 3 месяца после первой.

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Кроме этого, как отметили в правительстве, ревакцинацию следует предложить всем людям старше 18 лет, а не только группе риска. Все это ради того, чтобы помочь остановить потенциальную волну, вызванную новым штаммом Омикрон.

"С любой вакциной во время пандемии мы получаем наибольшую пользу для отдельных людей и общества. Мы хотим обеспечить бустерные дозы достаточно рано, чтобы подготовиться к любой возможной волне", - заявил профессор Вэй Шен Лим.

Отметим, в Британии обнаружили случаи заражения новым ковид-штаммом "Омикрон". Агентство здравоохранения страны сообщило, что последние два случая связаны с путешествиями в ЮАР.