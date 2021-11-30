"COVID-тысяча" не будет облагаться налогом и влиять на субсидии, - Немчинов

Граждане Украины, которые получат 1 тысячу гривен за полный курс вакцинации, смогут поддержать бизнес, наиболее пострадавший в результате карантинных ограничений. В правительстве работают над механизмами, чтобы эти средства не облагались налогом и не препятствовали начислению субсидий.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Своей вакцинацией каждый из нас дает бизнесу возможность работать, а бизнес имеет возможность платить зарплаты работникам и налоги государству. Выплаты получат все совершеннолетние граждане Украины, которые имеют полный курс вакцинации, независимо от того, когда они делали такие прививки", - сказал министр.

По его словам, люди смогут поддержать тот бизнес, который пострадал больше всего в условиях карантина, оплатив услуги таких предприятий.

"Государство дает возможность, а люди лучше знают, какой театр либо музей им нравится, либо в каком спортклубе занимаются дети, и его нужно поддержать. Мы предполагаем, что эта тысяча гривен не будет облагаться налогом, а получение средств не станет препятствием для начисления субсидий. Сейчас идет работа в этом направлении", - отметил Немчинов.

"Сразу с начала программы, - на первом этапе, - получение средств будет происходить через приложение "Дія". Это – самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", – добавил министр.

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