Зеленский рассказал совету директоров и руководителям компаний-членов Американской торговой палаты об инвестпривлекательности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством крупных международных компаний, являющихся одними из крупнейших инвесторов в экономику нашей страны, и украинских компаний, которые смогли построить бизнес международного уровня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что очень рад провести встречу.

"Хочу поблагодарить за вашу работу в Украине, за созданные рабочие места и уплаченные налоги, а также за то, что вы всегда активны в предоставлении предложений по дальнейшему улучшению бизнес-климата в стране", – сказал президент.

Как отмечается, Зеленский подчеркнул, что в Украине запущен важнейший процесс деолигархизации, целью которого является обеспечение реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Президент отметил, что в Украине разблокирована фундаментальная судебная реформа после одобрения законов о перезагрузке Высшего совета правосудия и возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей, власти инициировали реформу органов прокуратуры по лучшим международным стандартам.

Также Зеленский напомнил, что в целях стимулирования развития цифрового государства будет введен правовой режим "Дія Сіті", создаются благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры.

Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер подчеркнул, что для компаний – членов ассоциации ключевым является доверие, и эта встреча с президентом Украины – знак такого доверия, которое строится на самом высоком уровне.

Он напомнил, что компании – члены Американской торговой палаты инвестировали в Украину более 50 миллиардов долларов США – и продолжают это делать – и создали более 400 тысяч рабочих мест.

По словам Гундера, для работы этих компаний важны, в частности, безопасность, верховенство права, судебная реформа, макроэкономическая стабильность, справедливая и предсказуемая налоговая политика, борьба с теневой экономикой, диджитализация, защита инвестиций и права собственности, равные правила игры без преференций и прозрачная приватизация.

Председатель совета директоров Американской торговой палаты, учредитель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна отметила, что главным видением бизнес-ассоциации является помочь сделать Украину привлекательной для инвестиций, инноваций и создания новых рабочих мест.

Генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова подчеркнула, что для компании наша страна является одним из наиболее привлекательных потенциальных рынков для развития в Европе.

"Корпорация McDonald's верит в перемены, готова инвестировать и верит в инвестиционную привлекательность Украины", – сказала она.

Со своей стороны генеральный директор катарского портового оператора Qterminals Невилл Роберт Стэнсфилд Биссе напомнил, что в рамках договора о концессии украинского порта Ольвия компания обязалась вложить в объект значительные средства.

"Мы ждем расширения нашего бизнеса в Украине. Чувствуем огромный потенциал и рады работать здесь. Для нас важна предсказуемость, определенная видимость того, как мы работаем", – отметил он.