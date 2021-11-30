В Раде нужно создать ВСК по расследованию давления на журналистов, - нардеп "Голоса" Железняк

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что в Верховной Раде нужно создать временную следственную комиссию по расследованию давления на журналистов.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Нам нужно выйти к трибуне и заявить об этом. Нам нужно вспоминать это в эфирах. Выглядит так, что сейчас самая главная проблема – это борьба со свободой слова, а я считаю, что у нас есть энергетический, экономический кризисы, вызовы безопасности и частые проявления непрофессионализма власти", - отметил нардеп.

Комментируя заявление советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича о главном редакторе Цензор.НЕТ Юрии Бутусове, Железняк заявил, что вчера на одном из эфиров общался об этом: "У нас с Арестовичем была дискуссия на этот счет. Он объяснил, что это его фантазия. Свободное сочинение на тему, чтобы он делал будь Путиным, и то, что каким-то образом он решил перенести свои фантазии в публичную плоскость, я посоветовал господину Арестовичу не заниматься этими фантазиями. Есть семья, близкие, друзья. Я представляю, какова была их реакция, когда они читали эту новость".

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Он напомнил хронологию событий: в пятницу перепалка президента и Бутусова на пресс-конференции, затем на выходных ДБР возбуждает уголовное дело в отношении поста главного редактора Цензор.НЕТ, а в понедельник – вышло заявление Арестовича.

"Я считаю, и в этом, кстати, есть поддержка Медіаруха, что это давление на оппозиционного журналиста. Мне могут нравиться или не нравиться некоторые посты господина Бутусова, в том числе относительно партии "Голос", но это оппозиционный журналист и он имеет право на свое мнение, на свои вопросы, а также на свои посты. То же касается заявлений по поводу Янины Соколовой, которая опубликовала документы (по спецоперации по "вагнеровцам". – Ред.). Это ее работа. Она журналист, как и журналисты The Washington Post, которые в 1972 году опубликовали "Пентагон Пейперс". То же самое она сделала сейчас. А мы же хотим быть, как США?!" – добавил политик.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

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В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".