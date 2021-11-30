Эффективность имеющихся вакцин значительно снизится из-за штамма "Омикрон", - глава Moderna

Главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Это связано с появлением нового штамма "Омикрон".

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут намного эффективнее в противостоянии штамму "Омикрон".

"Не существует такой реальности, я думаю, где (эффективность - ред.) была бы на таком же уровне... как было со штаммом "Дельта"... Я думаю, будет значительное падение (эффективности - ред.). Я просто не знаю, насколько сильным оно будет, потому что нам нужно дождаться данных, но все ученые, с которыми я разговаривал... считают, что "хорошо не будет", - рассказал Бансель.

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Он отметил, что из-за наличия большого количества мутаций в шиповидном белке нового штамма COVID и его быстрого распространения в странах Африки, существующие в настоящее время вакцины, возможно, нужно будет изменить в следующем году.

Исполнительный директор Moderna добавил, что эксперты не ожидали появления такого варианта, как "Омикрон", еще, по крайней мере, один или два года.