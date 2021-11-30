Общегосударственную обязательную COVID-вакцинацию мы не рассматриваем: таких перспектив нет, - "слуга народа" Радуцкий
"Есть обязательная вакцинация для определенных профессий, но общегосударственную обязательную вакцинацию мы не рассматриваем, таких перспектив нет", - сказал он в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас в Украине прививки от коронавируса обязательные для сотрудников органов центральной власти и местных госадминистраций, а также образовательных учреждений,
Впрочем, с 9 декабря в перечень планируют добавить работников стратегических госпредприятий, а также учреждений, которыми руководят органы центральной исполнительной власти, и организаций, оказывающих социальные услуги.
Однако в Минздраве планируют сделать прививки обязательными и для органов местного самоуправления и коммунальных предприятий, а также сотрудников медучреждений.
Как подтвердили в ведомстве, сейчас этот проект находится на стадии общественного обсуждения.
"Для того, чтобы обеспечить выполнение важнейших государственных функций в условиях пандемии необходимо обеспечить максимальные уровни вакцинации от COVID-19 среди работников объектов критической инфраструктуры", - подчеркнули в Министерстве.