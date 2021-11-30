Кремль хочет изменить геополитическую систему и разъединить Евросоюз, - премьер Польши Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал союзников по НАТО "проснуться" и отреагировать на дестабилизационные действия России.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, последние события - наращивание российских войск вблизи Украины, резкий рост цен на газ и кризис на границе Польши с Беларусью - показали, что Кремль хочет "изменить геополитическую систему" и "разъединить" ЕС.

"Например, в Украине могут произойти плохие вещи или может возникнуть еще одна огромная миграционная проблема для всей Европы", - сказал Моравецкий.

Премьер Польши отметил, что "непосредственным исполнителем" пограничного кризиса был Александр Лукашенко, но "у него есть спонсор" в Кремле, имея в виду президента России Владимира Путина.

Моравецкий сказал, что российская пропаганда "пытается оказывать огромное давление на Европейский Союз с целью распада" и "разъединить всех нас".

Также читайте: Из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" Польша готовит дополнительные карантинные ограничения