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Кремль хочет изменить геополитическую систему и разъединить Евросоюз, - премьер Польши Моравецкий

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Кремль хочет изменить геополитическую систему и разъединить Евросоюз, - премьер Польши Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал союзников по НАТО "проснуться" и отреагировать на дестабилизационные действия России.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, последние события - наращивание российских войск вблизи Украины, резкий рост цен на газ и кризис на границе Польши с Беларусью - показали, что Кремль хочет "изменить геополитическую систему" и "разъединить" ЕС.

"Например, в Украине могут произойти плохие вещи или может возникнуть еще одна огромная миграционная проблема для всей Европы", - сказал Моравецкий.

Премьер Польши отметил, что "непосредственным исполнителем" пограничного кризиса был Александр Лукашенко, но "у него есть спонсор" в Кремле, имея в виду президента России Владимира Путина.

Моравецкий сказал, что российская пропаганда "пытается оказывать огромное давление на Европейский Союз с целью распада" и "разъединить всех нас".

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Топ комментарии

  • fg cbn
    Не секрет, что путинское ворьё подсаживает сейчас российское население на иглу националистической, хамовато-ксенофобской пропаганды.
    Ботоксный фюрер Путлер и его хунта подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды, которая очень подходит русской ментальности, ведь испокон веков русские привыкли, что когда их правители грабят другие народы, то им им какие-то крошки перепадают. Например при выселении целых этносов с благодатных земель Северного Кавказа, ещё тёплые дома выселяемых занимали в основном бесстыжие и морально отмороженные циники - русские
  • olele
    він уже змінив...

    remember, remember Тhirtieth of November!

    Силовий розгін Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 р. змінив життя не лише студентів, а й цілої країни - і то не одної.
  • Вольный Каменьщик
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