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Рада приняла промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам"

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Рада приняла промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам"
Верховная Рада Украины приняла промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Промежуточный отчет Комиссии принят к сведению. Отчет будет направлен в Офис Генерального прокурора, СБУ, ДБР для рассмотрения в пределах компетенции и в рамках необходимого реагирования. Просьба к Офису Генерального прокурора взять этот вопрос на отдельный контроль, как об этом отмечалось в отчете", - сказал спикер Рады Руслан Стефанчук.

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  • Алла Новосад 5b57f84f
    Показова спільна оргія щодо вагнергейту
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  • Ирина Мороз
    Без проплаченных майбахов и доверяющих этот бред провалился бы, но пока у власти клоуны-наркоманы бред ценится превыше всего.
  • Small Jerboa
    "Батьківщина" и "Довіра" - с потрохами ПРОДАЛИСЬ Коломойскому.
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