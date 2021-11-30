Рада приняла промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам"
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Верховная Рада Украины приняла промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Промежуточный отчет Комиссии принят к сведению. Отчет будет направлен в Офис Генерального прокурора, СБУ, ДБР для рассмотрения в пределах компетенции и в рамках необходимого реагирования. Просьба к Офису Генерального прокурора взять этот вопрос на отдельный контроль, как об этом отмечалось в отчете", - сказал спикер Рады Руслан Стефанчук.