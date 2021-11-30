Демченко получил статус УБД всего за 3 дня пребывания на Донбассе в 2014 году, - нардеп "Голоса" Бобровская. ДОКУМЕНТ

Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко съездил в Луганскую и Донецкую области всего на три дня и получил статус "участника боевых действий".

Об этом на своей странице в Фейсбук написала нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"Руслан Демченко и УБД. Это тот самый, который был замом министра иностранных дел Грищенко времен Януковича, советником Петра Порошенко, и теперь 1 заместитель секретаря СНБО и глава комитета РАЗВЕДКИ в Офисе Президента. Именно его ОП скрыл из списка люстрации для того, чтобы иметь возможность назначить.И именно он лоббировал Харьковские соглашения в 2010, предусматривавшие продолжение пребывания российского флота в Крыму до 2042 года, потому что это "стабильность для Украины"", – написала она.

Нардеп также отметила, что по обращению в еще Министерство по делам ветеранов, временно оккупированный территорий и ВПЛ (то есть заявка подавалась через это министерство), межведомственная комиссия предоставила этому деятелю статус "участника боевых действий" 13/02/2020 на основании выписки из приказа СБУ от 19/10/2014 о привлечении для проведения АТО и распоряжения Главы Администрации Президента Украины от 03/10/2014, когда тогда главой был Борис Ложкин.

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"Это не конец треша: вышеупомянутым распоряжение главы АП от 03/10/14 Демченко Р. был откомандирован в Луганскую и Донецкую области с 5/10/14 по 08/10/2014. То есть всего на 3 дня! вместо обязательных боевых 30…", - сообщила Бобровская.

"Здесь трудно что-то адекватно комментировать. Классическая демонстрация очередной преемственности предательских традиций в государственной власти Украины", - резюмировала нардеп.

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На фото - выписка из официального ответа Министерства ветеранов, которую Бобровская получила по своему запросу:

Напомним, 12 марта нардеп "Голоса" Сергей Рахманин заявил, что Руслан Демченко в 2010 году был заместителем министра иностранных дел и причастен к подготовке "харьковских соглашений".