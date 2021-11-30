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Корниенко о возможных протестах в Раде во время выступления Зеленского: "Приходится переходить в режим воспитателя детского сада: там не ходите, там сидите, горшок там, обед там"

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Корниенко о возможных протестах в Раде во время выступления Зеленского: "Приходится переходить в режим воспитателя детского сада: там не ходите, там сидите, горшок там, обед там"
Александр Корниенко завтра будет взывать к совести депутатов-оппозиционеров.

Так он ответил на вопросы журналистов в Верховной Раде, как будут реагировать на возможные протесты оппозиционеров в сессионном зале во время выступления президента Владимира Зеленского, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я вообще не очень радуюсь тому, что мне как первому заместителю председателя Верховной Рады приходится переходить в режим воспитателя детского сада: там не ходите, там сидите, горшок там, обед там. Это, на самом деле, не очень уважает Верховную Раду. Но если уже коллеги проявляют такую ​​политическую культуру, это по их усмотрению", - отметил Корниенко.

Он прогнозирует, что завтра в сессионном зале во время выступления Зеленского возможны проявления креатива со стороны оппозиции.

Первый вице-спикер также пояснил, что вопросов к президенту завтра в сессионном зале не будет, потому что это не предусмотрено Регламентом Верховной Рады.

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