Наемник РФ, который в 2014 году убивал раненых украинских воинов, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Наемник РФ, который в 2014 году ликвидировал раненых в бою украинских военных, приговорен к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрСБУ.

В ходе досудебного следствия установлено, что житель временно оккупированного Донецка вступил добровольно в учебный центр НЗФ "ДНР" в г. Славянск. После его окончания был назначен на должность заместителя руководителя. Он осуществлял подготовку наемников для незаконных формирований, активно участвовавших в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.

Кроме того, находясь в составе различных подразделений НЗФ, злоумышленник активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины в районе Донецка, Ясиноватой, Докучаевска, пгт Пантелеймоновка, а также осуществлял дежурство на военных объектах, конвоировал задержанных и военнопленных.

Контрразведчики задержали мужчину в октябре этого года в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с временно окупаемой территории АР Крым.

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В настоящее время Шевченковский районный суд Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы.