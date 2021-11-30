ВСП отправил в отставку судью Верховного Суда Данишевскую

30 ноября 2021 года Высший совет правосудия решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Отмечается, что общий стаж работы судьи Валентины Данишевской, дающий право на отставку, составляет более 20 лет.

"В соответствии со статьей 116 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", судья, имеющий стаж работы в должности судьи не менее двадцати лет, определяемый в соответствии со статьей 137 настоящего Закона, имеет право подать заявление об отставке", - говорится в сообщении.

ВСП также напоминает, что 30 ноября 2017 года Данишевская была избрана на должность Председателя Верховного Суда путем тайного голосования сроком на четыре года.

С этого времени входила в состав Высшего совета правосудия по должности.

Срок полномочий Данишевской как председателя Верховного Суда истекает 30 ноября 2021 года.

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