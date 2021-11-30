Ермак: Сегодня утром дал ГБР показания по делу "вагнеровцев"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сегодня утром дал показания по делу "вагнеровцев".

Об этом Ермак сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал.

Но считаю, что очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "і", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Ермак заявил, что "вагнеровская операция" - это детективная история, придуманная с самого начала и до конца.

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