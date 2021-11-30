Разумков о заявлении Зеленского о госперевороте: Либо президент неудачно пошутил, либо должен что-то делаться для спасения страны

Если президент Владимир Зеленский заявляет о государственном перевороте, нужно не в Верховной Раде выступать с обращением, а спасать страну.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат, экс-спикер Дмитрий Разумков.

"Слушая его пресс-конференцию, когда услышал о государственном мятеже, я думал, что следующими словами президента будут, что СБУ, правоохранительные органы, ГБР проводят все необходимые мероприятия, на данный момент продолжаются задержания, обыски, что люди доставляются в СИЗО. Потому что такое обвинение из уст президента, как о том, что в стране происходит государственный мятеж, это больше, чем серьезно. Сегодня уже 30 ноября, но ничего не происходит. Или президент так пошутил (но это очень неудачная шутка), или тогда должны быть конкретные факты, что же на самом деле произошло", - подчеркнул он.

Разумков считает заявление Зеленского о госперевороте "несерьезной и негосударственной позицией".

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