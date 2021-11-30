"Голос" выступает против закона о столице от "слуг народа", - Рудик

Партия "Голос" выступила против закона о столице, который хочет принять "Слуга народа".

Об этом сообщила лидер "Голоса" Кира Рудик на своей странице в Facebook., информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи с Виталием Кличко она заявила, что закон о столице является инструментом политического давления.

"Партия "Голос" системно выступает против этого законопроекта, мы считаем, что его принятие не улучшит жизнь киевлян, а заблокирует работу в столице. Пока этот законопроект является средством политического давления, а не попыткой решить неотложные вопросы децентрализации", - написала Рудик.

В ходе встречи также обсудили создание профессиональной ВСК по делу "вагнеровцев". Лидер "УДАРа" Виталий Кличко отметил, что украинцы должны узнать правду относительно "вагнеровцев".

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