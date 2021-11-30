Разумков о заявлении Корниенко относительно выхода депутатов из "СН": "Угрожать не надо. Больно может быть всем. Особенно когда люди начнут на улице бить"

Народный депутат, экс-спикер Дмитрий Разумков считает, что количество депутатов, которые присоединятся к МФО "Розумна політика", будет увеличиваться.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Людей, понимающих, куда двигается страна, которых этот курс не устраивает, становится больше не только на улице, а в стенах Верховной Рады", - отметил экс-спикер.

Говоря о сегодняшнем выходе нардепа Романа Сохи из фракции СН, Разумков заявил: "Роман Васильевич - человек постоянных взглядов. Он не меняет свое видение, независимо ни от чего, в том числе урагана. Надо отдать должное: он давно занимал позицию по кадровым назначениям, которые не соответствуют той ценностной рамке, с которой мы шли на выборы. Он говорил об этом, обращался к президенту - через Фейсбук и письмами. Но, к сожалению, его не услышали. Когда людей не слышат, они начинают действовать".

Комментируя заявление первого вице-спикера Александра Корниенко, что некоторым депутатам-мажоритарщикам потом "будет больно", если они будут выходить из фракции СН, нардеп подчеркнул: "Угрожать не надо. Больно может быть всем. Особенно когда люди начнут на улице бить. Это первое. Второе, если мы говорим о выходе из фракции мажоритарщиков, то для них это согласно Конституции не несет никаких последствий".

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