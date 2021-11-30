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"COVID-тысячей" можно будет воспользоваться в течение 4 месяцев, - Минэкономики

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"COVID-тысячей" можно будет воспользоваться в течение 4 месяцев, - Минэкономики
Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить 1 тысячу гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила заместитель министра экономики Ирина Новикова.

За эти средства граждане смогут:

  • купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
  • посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
  • купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.

"В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству", - сообщила Новикова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "COVID-тысяча" не будет облагаться налогом и влиять на субсидии, - Немчинов

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Топ комментарии

  • Олександр Деркач a4302971
    Засуньте її собі в дупу, ЗЕлені ублюдки, разом з вашою злоДІЄЮ.
  • Вольный Каменьщик
  • PREDATOR PREDATOR
    Дадуть ідіотам зачухану тисячу,а вирвуть 10.
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