"COVID-тысячей" можно будет воспользоваться в течение 4 месяцев, - Минэкономики
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Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить 1 тысячу гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила заместитель министра экономики Ирина Новикова.
За эти средства граждане смогут:
- купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
- посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
- купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.
"В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству", - сообщила Новикова.