Нардеп "Голоса" Костенко о срыве спецоперации по "вагнеровцам": Новые подробности появляются каждый день

ВСК в демократических обществах должна быть инструментом оппозиции. Однако действующее монобольшинство в Верховной Раде Украины отказалось предоставлять своих представителей в следственную комиссию по делу "вагнеровцев", которую инициировали представители "Голоса" еще год назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса", об этом сказал секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат "Голоса" Роман Костенко.

По его словам, партия власти создала свою ВСК, которая, наконец, занимается "отбеливанием" Офиса Президента, а не выяснением правды. Последний, промежуточный отчет комиссии не содержит исчерпывающих ответов на основные вопросы по делу, а новые подробности появляются ежедневно. Нардеп уверен, что комиссия обязана продолжить свою работу в новом составе.

"В том, что расследование срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" должно продолжаться, сомнений нет. Каждый день я получаю новые подробности по делу от участвовавших в ней разведчиков. Они хотят знать правду и понимать, почему спецоперация была сорвана. Причин может быть несколько, и от них зависит дальнейшая работа всей сферы госбезопасности.

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Для создания новой ВСК нам нужно собрать 150 голосов, то есть усилий оппозиции будет недостаточно. Необходимо, чтобы это поддержали и представители власти. Но если до сих пор они не поняли, что такая комиссия - это законный инструмент оппозиции, надеяться на их критическое мышление малонадежно. Но правда в том, что разведчики не хотят предоставлять данные ВСК монобольшинству, потому что не верят в их незаангажированность, что вполне логично", - подчеркнул Роман Костенко.