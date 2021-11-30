По указанию Банковой моих адвокатов планируют лишить адвокатских свидетельств, - Лерос

Адвокатов народного депутата Гео Лероса – Игоря Черезова и Сергея Комлева в ближайшее время планируют лишить адвокатских свидетельств.

Об этом сам Лерос сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Очередная месть Зеленского. По указанию Банковой моих адвокатов Игоря Черезова и Сергея Комлева в ближайшее время планируют лишить адвокатских свидетельств. История давления продолжается с момента, когда адвокаты стали моими защитниками. Сначала им приходили "дружеские" рекомендации не браться за мои дела, но после последней успешной защиты в суде, благодаря которой властям не удалось меня посадить под домашний арест, Офис Президента усиленно ищет возможность их запугать и привлечь к ответственности по сфальсифицированным на них жалобам", - пишет Лерос.

По его словам, "чтобы обжаловать будущие незаконные решения, у адвокатов уйдут месяцы, а в их случае – годы".

"Этого будет достаточно, чтобы лишить меня защиты в судах и запугать других адвокатов, чтобы никто не брался за мои дела. Мои адвокаты уже доказали, что их не запугать. Такие испытания - дополнительный стимул сломать коррумпированный режим, чтобы каждый участник зеленого ОПГ понес ответственность", - резюмировал нардеп.

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Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

12 ноября Леросу было вручено подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.